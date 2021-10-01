***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.10.2021 11:36
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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İlgili Fonlar [UKA]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.09.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,227037 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966036
BIST
12:571.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,59
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:578,8740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:5710,2810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:57499,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,82
|Açılış
|: 499,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:57
|GARFA
|12,87
|4.496.944
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.952.454
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|763.080
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.575.391
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|1.449.704
|% 9,55
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|BIOEN
|29,90
|181.916.337
|% -9,72
|
|YEOTK
|71,75
|35.501.674
|% -6,94
|
|EUYO
|3,48
|1.898.064
|% -6,70
|
|ISBIR
|58,10
|600.660
|% -5,37
|
|GARAN
|9,23
|604.116.858
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|560.319.536
|% 0,73
|
|MAREN
|8,70
|420.214.286
|% 4,69
|
|THYAO
|13,87
|387.974.337
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,37
|293.273.492
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,37
|293.273.492
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,45
|247.946.673
|% 7,48
|
|SISE
|8,25
|560.319.536
|% 0,73
|
|GARAN
|9,23
|604.116.858
|% -0,11
|
|ODAS
|1,39
|68.532.149
|% 1,46
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8734
|8,8740
|% -0,16
|
|Euro
|10,2777
|10,2810
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9241
|11,9839
|% -0,06
|
|Frank
|9,4607
|9,5177
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3555
|2,3673
|% -0,22
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|6,81
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,30
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|