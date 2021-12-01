***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 12:34
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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01.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.11.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,222150 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980440
BIST
13:581.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 43,32
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
13:5813,2048
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -0,4663
|Açılış
|: 13,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
13:5814,9845
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -0,5420
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
13:58765,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -13,37
|Açılış
|: 765,38
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler13:58
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|COSMO
|10,57
|956.152
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|KUTPO
|119,80
|164.001.354
|% -7,42
|
|BALAT
|8,91
|762.714
|% -6,99
|
|ATATP
|63,10
|15.046.387
|% -5,11
|
|GARAN
|11,69
|2.417.421.840
|% 2,36
|
|THYAO
|18,58
|2.037.922.658
|% 7,90
|
|SISE
|12,95
|1.875.026.564
|% 3,19
|
|SASA
|46,34
|1.348.420.119
|% 6,77
|
|KRDMD
|8,84
|1.146.396.013
|% 3,39
|
|YKBNK
|3,29
|822.421.319
|% 3,79
|
|GARAN
|11,69
|2.417.421.840
|% 2,36
|
|TSKB
|1,51
|257.883.919
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,28
|388.335.347
|% 1,79
|
|SISE
|12,95
|1.875.026.564
|% 3,19
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1463
|13,2048
|% -3,41
|
|Euro
|14,9010
|14,9845
|% -3,49
|
|Sterlin
|17,6817
|17,7704
|% -2,44
|
|Frank
|14,4255
|14,5124
|% -2,72
|
|Riyal
|3,5406
|3,5584
|% -2,53
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|15,36
|
|Altın Gr.
|765
|765
|-13,37
|
|Cumhuriyet
|5.003
|5.079
|18,00
|
|Tam
|5.026
|5.157
|69,20
|
|Yarım
|2.429
|2.495
|33,47
|
|Çeyrek
|1.218
|1.247
|16,74
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|3,56
|