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***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.12.2021 12:34
***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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01.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.11.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,222150 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980440


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ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
COSMO 10,57 956.152 % 9,99  
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Cumhuriyet 5.003 5.079 18,00  
Tam 5.026 5.157 69,20  
Yarım 2.429 2.495 33,47  
Çeyrek 1.218 1.247 16,74  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,13  
Gümüş Gr. 9,80 9,82 -0,20  
B. Petrol 72,79 72,79 3,56  
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