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***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

07.05.2020 18:51
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***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

                     Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) payının  piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ULAS payında 08/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
ULAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 05/06/2020'dir.
 
ULAS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 08/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Nurettin DENİZ
    43857080

    Necmettin YAZKAN
    12365614

    Neriman ÖZTÜRK
    39514517

 
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/08/2020'dir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843446


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 11,99 138.250.045 % 10,05  
PAGYO 5,39 16.893.351 % 10,00  
DGGYO 5,28 12.809.061 % 10,00  
ARTI 2,42 226.810 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.365.443 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7843 8,8284 % -0,84  
Frank 7,2885 7,3324 % -0,93  
Riyal 1,8940 1,9035 % -0,89  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 24,35  
Altın Gr. 390 391 0,39  
Cumhuriyet 2.500 2.557 7,70  
Tam 2.574 2.623 7,80  
Yarım 1.256 1.282 3,90  
Çeyrek 626 641 1,90  
Gümüş.Ons 15,23 15,26 0,40  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 30,55 30,55 0,83  
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