***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
07.05.2020 18:51
***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ULAS payında 08/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
ULAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 05/06/2020'dir.
ULAS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 08/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Nurettin DENİZ
43857080
Necmettin YAZKAN
12365614
Neriman ÖZTÜRK
39514517
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843446
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0769
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0333
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,8587
En Düşük
7,6310
18:05392,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,26
|Açılış
|: 392,56
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7843
|8,8284
|% -0,84
|
|Frank
|7,2885
|7,3324
|% -0,93
|
|Riyal
|1,8940
|1,9035
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,35
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.557
|7,70
|
|Tam
|2.574
|2.623
|7,80
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,90
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,83
|
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