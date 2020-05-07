***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ULAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ULAS payında 08/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.ULAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 05/06/2020'dir.ULAS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 08/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıNurettin DENİZ43857080Necmettin YAZKAN12365614Neriman ÖZTÜRK39514517Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/08/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843446BIST