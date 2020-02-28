***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:27
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822777
BIST
15:56106.519
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -3.899,35
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:566,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:566,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:56324,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,88
|Açılış
|: 324,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,80
|15.018.585
|% 15,85
|
|OYAYO
|3,83
|35.898.822
|% 13,31
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|INTEM
|10,30
|3.504.362
|% 8,19
|
|BUCIM
|3,44
|1.359.429
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,92
|1.350.324.592
|% -1,89
|
|ASELS
|28,00
|910.648.865
|% 0,07
|
|GARAN
|9,63
|434.829.246
|% -5,50
|
|AKBNK
|6,76
|244.756.674
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,35
|229.418.736
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,41
|170.450.357
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,23
|150.017.300
|% -4,65
|
|THYAO
|11,92
|1.350.324.592
|% -1,89
|
|ODAS
|1,98
|225.769.261
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,35
|229.418.736
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9877
|8,0278
|% 0,21
|
|Frank
|6,4127
|6,4513
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6533
|1,6616
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-15,83
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|-26,44
|
|Yarım
|1.034
|1.061
|-12,79
|
|Çeyrek
|519
|530
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
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|B. Petrol
|50,66
|50,66
|-1,07
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