***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 13:06
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824140
BIST
14:28112.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.361,96
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.669
En Düşük
110.678
14:286,0863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0173
|Açılış
|: 6,0860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
14:286,7884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0375
|Açılış
|: 6,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
14:28321,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,53
|Açılış
|: 321,41
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,25
|17.492.337
|% 16,91
|
|OZBAL
|2,07
|11.896.287
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.268.157
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|KSTUR
|30,40
|44.625
|% 9,27
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,00
|113.917.146
|% -4,76
|
|UFUK
|4,05
|53.545
|% -4,71
|
|ASELS
|31,18
|1.024.534.365
|% 2,30
|
|THYAO
|11,99
|688.019.848
|% -1,88
|
|KARSN
|1,95
|466.521.863
|% 2,63
|
|GARAN
|10,47
|377.924.852
|% 2,75
|
|HALKB
|6,48
|286.388.830
|% -0,15
|
|KARSN
|1,95
|466.521.863
|% 2,63
|
|ODAS
|2,16
|235.115.507
|% -0,92
|
|ADESE
|1,54
|148.239.691
|% -1,28
|
|YKBNK
|2,61
|243.651.098
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,49
|125.672.251
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7452
|7,7840
|% -0,60
|
|Frank
|6,3374
|6,3755
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6154
|1,6235
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,34
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|31,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,27
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,12
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|0,30
|