***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 10:01
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833730
BIST
18:0588.286
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -1.357,88
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
88.286
En Düşük
88.286
18:056,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6315
En Düşük
6,6108
18:057,2834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2768
18:05338,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,82
|Açılış
|: 338,59
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
339,13
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|ENJSA
|6,78
|61.465.466
|% 15,86
|
|SAHOL
|7,49
|85.140.548
|% 5,45
|
|PRKME
|2,81
|2.271.628
|% 0,00
|
|TCELL
|12,32
|209.150.868
|% 0,00
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 0,00
|
|ARENA
|9,58
|4.121.630
|% 0,00
|
|CRFSA
|6,41
|34.111.336
|% 0,00
|
|DERAS
|2,50
|11.866.740
|% 0,00
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 0,00
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 0,00
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 0,00
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 0,00
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1643
|8,2052
|% -0,29
|
|Frank
|6,8560
|6,8973
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7559
|1,7647
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|338
|338
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|