***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:17
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834522
BIST
11:4689.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -141,87
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:466,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0878
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:467,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:46346,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,47
|Açılış
|: 346,71
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.322.396
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.714.204
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.257.268
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,86
|112.055.268
|% -7,44
|
|PETKM
|3,38
|261.124.330
|% -2,31
|
|TUPRS
|85,55
|253.801.461
|% 3,51
|
|ASELS
|23,34
|228.279.574
|% 0,86
|
|GARAN
|7,49
|190.068.141
|% -1,45
|
|ARCLK
|14,02
|157.867.622
|% 5,02
|
|PETKM
|3,38
|261.124.330
|% -2,31
|
|GSRAY
|2,05
|133.211.337
|% -6,82
|
|IHLGM
|0,99
|57.404.698
|% -1,00
|
|KARSN
|1,32
|61.242.706
|% 1,54
|
|YKBNK
|1,82
|80.639.635
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2147
|8,2559
|% 0,48
|
|Frank
|6,8270
|6,8682
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7738
|1,7827
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-2,72
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,33
|14,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,02
|31,02
|1,08
|