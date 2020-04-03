***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:49
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834533
BIST
13:0889.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 264,26
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:086,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0890
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:087,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:08346,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,54
|Açılış
|: 347,11
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.529.780
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|2.967.698
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.333.405
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|DAGI
|2,15
|9.509.942
|% -6,11
|
|TUPRS
|86,45
|343.388.762
|% 4,60
|
|PETKM
|3,41
|341.413.026
|% -1,45
|
|GARAN
|7,54
|270.528.566
|% -0,79
|
|ASELS
|23,42
|266.208.828
|% 1,21
|
|GSRAY
|2,07
|209.806.447
|% -5,91
|
|GSRAY
|2,07
|209.806.447
|% -5,91
|
|PETKM
|3,41
|341.413.026
|% -1,45
|
|IHLGM
|0,98
|60.535.973
|% -2,00
|
|TSPOR
|2,97
|172.297.314
|% -3,88
|
|YKBNK
|1,83
|103.753.339
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2130
|8,2542
|% 0,46
|
|Frank
|6,8411
|6,8823
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7749
|1,7838
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|