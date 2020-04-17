***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:01
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838801
BIST
10:0997.905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.655,42
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:096,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:097,5306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:09380,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,64
|Açılış
|: 380,12
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|200.824
|% 9,94
|
|EGGUB
|52,60
|390.345
|% 9,90
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|6.004.630
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
|1.812.349
|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,51
|2.858.599
|% -5,65
|
|PGSUS
|49,48
|101.780.555
|% -0,88
|
|THYAO
|10,40
|84.354.496
|% 2,36
|
|GARAN
|8,48
|83.957.553
|% 2,79
|
|ASELS
|27,06
|81.789.715
|% 1,50
|
|ECILC
|4,77
|78.354.356
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,00
|41.829.212
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,07
|20.099.859
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,66
|12.048.103
|% -1,49
|
|ECILC
|4,77
|78.354.356
|% -0,63
|
|KRDMD
|2,10
|21.281.199
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6517
|8,6950
|% 0,31
|
|Frank
|7,1383
|7,1813
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8436
|1,8528
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.697
|-21,75
|
|Altın Gr.
|380
|381
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.497
|-26,70
|
|Tam
|2.508
|2.569
|-27,50
|
|Yarım
|1.220
|1.250
|-13,30
|
|Çeyrek
|612
|625
|-6,60
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,18
|28,18
|0,36
|