***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:24
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842565
BIST
15:1198.808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -33,94
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:117,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
15:117,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:11386,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 386,52
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.972.381
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.897
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|424.534.273
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|ETILR
|2,46
|387.890
|% -9,23
|
|GARAN
|8,20
|490.279.685
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,97
|480.158.925
|% 2,40
|
|PETUN
|22,34
|424.534.273
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,70
|388.002.568
|% -2,88
|
|KRDMD
|2,25
|358.516.099
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,25
|358.516.099
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,70
|388.002.568
|% -2,88
|
|KARSN
|1,75
|145.311.881
|% -3,85
|
|TSPOR
|5,97
|480.158.925
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,07
|86.967.115
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7967
|8,8408
|% 0,68
|
|Frank
|7,2662
|7,3100
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8810
|1,8904
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.527
|1,30
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
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