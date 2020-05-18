***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2020 11:12
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845695
BIST
15:04101.784
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 2.015,64
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.799
En Düşük
100.897
15:046,8703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:047,4363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:04388,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,56
|Açılış
|: 388,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,20
|6.378.540
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.191.938
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|55.448.612
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.224.055
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.075
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|56.322.063
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,78
|939.085.661
|% 6,31
|
|ALKIM
|12,93
|676.124.995
|% -8,94
|
|THYAO
|10,89
|625.006.214
|% 2,93
|
|ISFIN
|4,09
|431.490.716
|% 4,87
|
|GARAN
|7,81
|407.776.363
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,30
|184.814.137
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|129.222.124
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,09
|431.490.716
|% 4,87
|
|KARSN
|1,80
|176.919.264
|% 4,65
|
|SASA
|10,78
|939.085.661
|% 6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3077
|8,3493
|% -0,28
|
|Frank
|7,0264
|7,0687
|% -0,68
|
|Riyal
|1,8198
|1,8290
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|13,94
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.547
|27,80
|
|Tam
|2.574
|2.613
|28,50
|
|Yarım
|1.256
|1.277
|13,90
|
|Çeyrek
|628
|639
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,16
|
|B. Petrol
|34,51
|34,51
|2,01
|