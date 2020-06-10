***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 10:02
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850448
BIST
11:21110.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 844,06
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:216,7903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:217,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:21375,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,71
|Açılış
|: 375,29
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.423.784
|% 9,97
|
|DOAS
|12,15
|61.015.394
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|3.310.365
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.190.740
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|MNDRS
|3,05
|27.771.295
|% -9,76
|
|HURGZ
|1,52
|1.211.299
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,93
|530.136.205
|% 3,21
|
|ASELS
|32,36
|487.330.928
|% 2,28
|
|GARAN
|8,23
|309.666.569
|% 0,61
|
|VESTL
|15,02
|207.571.018
|% 8,21
|
|THYAO
|12,71
|200.051.754
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,93
|530.136.205
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,47
|171.217.748
|% 5,76
|
|KARSN
|2,06
|143.194.766
|% 1,48
|
|ISGYO
|1,91
|126.866.331
|% 4,95
|
|KRDMD
|2,64
|166.360.204
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6357
|8,6790
|% 0,16
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|5,18
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.457
|1,10
|
|Tam
|2.499
|2.525
|-2,60
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|0,60
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,82
|