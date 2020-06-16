***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2020 17:18
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851410
BIST
17:14111.758
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.202,00
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.852
En Düşük
110.706
17:146,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:147,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:14378,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|182.823.670
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.126.632
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.511.104
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.475.109
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.872.246
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,74
|5.276.308
|% -9,81
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|ASELS
|32,66
|1.123.376.583
|% 2,13
|
|GARAN
|8,26
|1.003.153.987
|% 2,48
|
|ODAS
|2,19
|772.695.453
|% 7,35
|
|ISFIN
|4,05
|726.178.780
|% 3,05
|
|GSRAY
|3,33
|680.456.474
|% 1,22
|
|ODAS
|2,19
|772.695.453
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,95
|614.850.928
|% 2,09
|
|IEYHO
|0,90
|194.834.173
|% 9,76
|
|KARSN
|2,38
|505.473.468
|% 6,73
|
|GSRAY
|3,33
|680.456.474
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6149
|8,6581
|% 0,48
|
|Frank
|7,1698
|7,2130
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8181
|1,8273
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-5,66
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.480
|-3,40
|
|Tam
|2.531
|2.548
|-3,50
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-1,70
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,05
|
|B. Petrol
|41,43
|41,43
|1,71
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