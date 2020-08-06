***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:38
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865595
BIST
10:541.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:547,1087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0641
|Açılış
|: 7,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,1107
En Düşük
7,0287
10:548,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:54466,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,16
|Açılış
|: 466,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|1.034.761
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.774.474
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.406.484
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|678.465
|% -9,99
|
|GARFA
|8,65
|815.330
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|369.717.862
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,98
|342.587.456
|% 0,51
|
|SISE
|6,04
|331.580.826
|% -3,21
|
|GARAN
|6,78
|197.159.632
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|194.738.782
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,10
|369.717.862
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,98
|342.587.456
|% 0,51
|
|ODAS
|2,43
|194.738.782
|% 3,85
|
|SISE
|6,04
|331.580.826
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,11
|65.730.005
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3115
|9,3582
|% 1,07
|
|Frank
|7,7662
|7,8130
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8878
|1,8973
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|6,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,64
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.129
|34,90
|
|Tam
|3.159
|3.244
|59,80
|
|Yarım
|1.534
|1.572
|17,50
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|
|B. Petrol
|45,29
|45,29
|0,10
|