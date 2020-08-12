***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 10:20
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868255
BIST
11:061.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,41
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
11:067,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1087
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3301
En Düşük
7,1827
11:068,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1192
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6205
En Düşük
8,4425
11:06456,51
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 13,72
|Açılış
|: 456,51
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
457,10
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler11:04
|FADE
|3,85
|368.580
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|7.782.908
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|737.983
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.708.032
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|NUGYO
|6,57
|10.767.406
|% -7,59
|
|THYAO
|11,79
|1.002.274.607
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,02
|492.822.282
|% -2,42
|
|GARAN
|7,00
|410.805.069
|% -0,71
|
|ASELS
|17,62
|395.967.321
|% -2,65
|
|PGSUS
|51,25
|303.667.262
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,02
|492.822.282
|% -2,42
|
|THYAO
|11,79
|1.002.274.607
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,13
|144.673.838
|% -0,93
|
|TSKB
|1,12
|74.370.574
|% -0,88
|
|GARAN
|7,00
|410.805.069
|% -0,71
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3128
|7,3190
|% 1,59
|
|Euro
|8,5941
|8,6039
|% 1,43
|
|Sterlin
|9,5298
|9,5776
|% 1,69
|
|Frank
|7,9601
|8,0080
|% 1,71
|
|Riyal
|1,9474
|1,9572
|% 1,68
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|27,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,29
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,38
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|
Seans Raporu
11:04
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