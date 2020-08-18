***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2020 10:02
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869599
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
0
En Düşük
0
18:057,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
18:058,8023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
18:05476,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,62
|Açılış
|: 476,45
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|3,55
|39.444.346
|% 54,22
|
|SARKY
|7,00
|7.453.517
|% 50,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,54
|9.773.971
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,06
|33.316.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|SELGD
|3,60
|802.436
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% 0,00
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 0,00
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3975
|7,3993
|% 0,21
|
|Euro
|8,7986
|8,8023
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7052
|9,7539
|% 0,72
|
|Frank
|8,1454
|8,1945
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|14,47
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|0,14
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,23
|