***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 10:04
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871528
BIST
10:071.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.109
10:077,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
10:078,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
10:07460,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,69
|Açılış
|: 460,57
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,74
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ETILR
|2,15
|160.164
|% 20,30
|
|PKENT
|944,00
|499.376
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|12.399.338
|% 9,96
|
|BURVA
|63,50
|770.636
|% 9,96
|
|FADE
|4,90
|337.414
|% -7,37
|
|BMELK
|5,00
|161.085
|% -5,84
|
|DERAS
|9,10
|527.849
|% -5,11
|
|DIRIT
|2,10
|63.735
|% -4,55
|
|DZGYO
|3,18
|924.034
|% -3,64
|
|TSPOR
|4,81
|64.363.319
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,02
|59.797.675
|% 2,72
|
|PETKM
|4,08
|55.111.645
|% -0,24
|
|ZOREN
|2,68
|47.980.253
|% -0,37
|
|GUSGR
|6,58
|42.723.510
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,02
|59.797.675
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,68
|47.980.253
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,88
|26.453.311
|% 0,53
|
|PETKM
|4,08
|55.111.645
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,81
|64.363.319
|% -1,03
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3369
|7,3458
|% -0,15
|
|Euro
|8,7262
|8,7372
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7245
|9,7732
|% 0,56
|
|Frank
|8,0856
|8,1343
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% -0,04
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|21,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|45,61
|45,61
|0,01
|
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