***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2020 10:11
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873434
BIST
14:261.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:267,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4651
En Düşük
7,4198
14:268,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:26462,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:24
|DITAS
|33,00
|3.711.827
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.898.695
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.013.260
|% -9,89
|
|KENT
|420,00
|10.674.116
|% -9,68
|
|LUKSK
|28,00
|2.596.377
|% -6,73
|
|SISE
|6,30
|624.347.676
|% 0,64
|
|TURSG
|6,15
|620.246.712
|% 3,36
|
|FENER
|40,48
|605.137.161
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,82
|556.493.650
|% 4,60
|
|PETKM
|3,98
|347.677.657
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,82
|556.493.650
|% 4,60
|
|ADESE
|2,12
|229.915.387
|% 3,92
|
|TURSG
|6,15
|620.246.712
|% 3,36
|
|SISE
|6,30
|624.347.676
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,68
|341.949.917
|% 2,22
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4621
|7,4656
|% 0,43
|
|Euro
|8,8247
|8,8318
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7866
|9,8357
|% -0,56
|
|Frank
|8,1293
|8,1782
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 0,40
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-5,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|