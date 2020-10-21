***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:01
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882720
BIST
12:471.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:477,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:479,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:47483,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,55
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:47
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|ORMA
|16,30
|375.503
|% 9,99
|
|CEOEM
|7,98
|23.705.253
|% -9,93
|
|POLTK
|390,00
|92.040
|% -8,02
|
|KRGYO
|6,90
|27.114.228
|% -5,09
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|ULUUN
|12,23
|66.778.188
|% -3,40
|
|ESEN
|19,99
|126.675.073
|% 9,96
|
|BNTAS
|6,18
|120.577.587
|% 5,28
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|TURSG
|6,17
|87.183.569
|% 0,49
|
|PEKGY
|2,99
|86.064.589
|% -1,32
|
|KARSN
|3,32
|713.568.205
|% 6,07
|
|IHLAS
|1,29
|192.716.647
|% -2,27
|
|SKBNK
|2,04
|256.638.049
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|238.938.427
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|295.922.176
|% 1,26
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8406
|7,8460
|% -0,25
|
|Euro
|9,2928
|9,2990
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2105
|10,2617
|% 0,58
|
|Frank
|8,6390
|8,6910
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0862
|2,0966
|% -0,20
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|10,96
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|13,79
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|6,66
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,52
|