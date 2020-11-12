***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:32
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888060
BIST
10:301.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 15,56
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:307,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0682
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:309,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0736
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2975
En Düşük
9,1713
10:30473,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,01
|Açılış
|: 473,01
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BFREN
|1.145,80
|36.707.512
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.225.727
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|52.178.325
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.092.115
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,75
|1.514.790.164
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,94
|524.906.034
|% 5,00
|
|AKBNK
|6,46
|429.205.085
|% 3,86
|
|SISE
|6,90
|426.255.567
|% 0,88
|
|ASELS
|19,14
|376.517.450
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,94
|524.906.034
|% 5,00
|
|GARAN
|8,75
|1.514.790.164
|% 2,94
|
|VAKBN
|4,93
|339.084.906
|% 3,14
|
|AKBNK
|6,46
|429.205.085
|% 3,86
|
|SISE
|6,90
|426.255.567
|% 0,88
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8523
|7,8627
|% 0,87
|
|Euro
|9,2495
|9,2624
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,3081
|10,3598
|% 0,41
|
|Frank
|8,5196
|8,5709
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0846
|2,0951
|% 0,64
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|6,57
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,85
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,05
|
|B. Petrol
|43,83
|43,83
|0,04
|