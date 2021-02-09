***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 10:00
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908526
BIST
10:001.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.540
En Düşük
1.538
10:007,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:008,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5630
En Düşük
8,5143
10:00419,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,59
|Açılış
|: 419,04
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|KOZAL
|135,40
|18.464.363
|% 0,74
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|GSDHO
|2,72
|6.089.648
|% 0,74
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0768
|7,0797
|% 0,09
|
|Euro
|8,5525
|8,5630
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7260
|9,7748
|% 0,31
|
|Frank
|7,8689
|7,9163
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8822
|1,8917
|% 0,06
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|10,15
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|0,53
|