***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 14:28
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909061
BIST
14:341.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:347,0417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
14:348,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:34416,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,12
|Açılış
|: 416,76
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:34
|IDEAS
|29,92
|13.969.132
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|114.269.310
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.305.093
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.743.239
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|ULAS
|4,14
|2.781.845
|% -9,41
|
|TGSAS
|32,48
|31.409.112
|% -9,38
|
|UTPYA
|37,30
|55.594.734
|% -9,02
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|KOZAL
|137,10
|849.703.259
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,61
|764.285.799
|% -0,76
|
|SASA
|31,02
|706.324.238
|% 3,54
|
|PETKM
|5,19
|674.196.938
|% 1,37
|
|DOHOL
|3,56
|521.718.355
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,61
|764.285.799
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,56
|521.718.355
|% 1,42
|
|PETKM
|5,19
|674.196.938
|% 1,37
|
|MAKTK
|4,29
|326.347.227
|% 6,98
|
|YKBNK
|2,93
|214.545.692
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0360
|7,0417
|% -0,23
|
|Euro
|8,5498
|8,5555
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7099
|9,7586
|% -0,19
|
|Frank
|7,8801
|7,9275
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% -0,17
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,98
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.759
|2.829
|-16,75
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-8,10
|
|Çeyrek
|669
|684
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|-0,52
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:45TRCAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 223, 874 adet işlem
-
14:44MAKTK
Yüzde 7.23 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 432, 887 adet işlem
-
14:43AVGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 553, 042 adet işlem
-
14:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, EREGL, KCHOL
-
14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 53 artarak (% 0.26 ) 1, 364