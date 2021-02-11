***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 14:45
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909063
BIST
14:461.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:467,0436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
14:468,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:46416,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,17
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:44
|IDEAS
|29,92
|13.970.328
|% 10,00
|
|NIBAS
|31,06
|30.344.322
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.751.166
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|ULAS
|4,14
|2.781.845
|% -9,41
|
|TGSAS
|32,50
|31.673.851
|% -9,32
|
|UTPYA
|37,64
|57.850.092
|% -8,20
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|KOZAL
|137,30
|859.797.751
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,60
|766.919.999
|% -1,14
|
|SASA
|30,94
|712.261.101
|% 3,27
|
|PETKM
|5,18
|677.338.535
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,56
|547.306.269
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|766.919.999
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|547.306.269
|% 1,42
|
|PETKM
|5,18
|677.338.535
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,28
|327.969.722
|% 6,73
|
|YKBNK
|2,93
|218.485.766
|% 0,00
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0403
|7,0436
|% -0,20
|
|Euro
|8,5520
|8,5568
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7075
|9,7562
|% -0,21
|
|Frank
|7,8784
|7,9259
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8719
|1,8813
|% -0,19
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,98
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.759
|2.829
|-16,75
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-8,10
|
|Çeyrek
|669
|684
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|-0,52
|
Seans Raporu
14:44
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14:57
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