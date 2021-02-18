***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 14:21
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910795
BIST
15:351.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:356,9478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:358,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:35398,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 398,08
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:35
|DMSAS
|8,36
|40.199.877
|% 10,00
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|11.801.121
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.313.527
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|SONME
|87,75
|9.188.106
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,01
|71.146.911
|% -9,68
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,93
|3.057.050.680
|% 2,77
|
|SASA
|49,58
|2.288.064.930
|% 9,50
|
|KOZAL
|146,30
|1.283.975.483
|% 2,81
|
|GARAN
|9,54
|1.193.611.911
|% -0,10
|
|THYAO
|12,50
|1.187.860.362
|% 2,46
|
|HALKB
|5,93
|3.057.050.680
|% 2,77
|
|VAKBN
|4,47
|968.452.006
|% -1,32
|
|ODAS
|4,16
|793.290.794
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,50
|258.323.849
|% 0,67
|
|PETKM
|5,15
|725.864.860
|% 1,98
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9433
|6,9478
|% -0,26
|
|Euro
|8,4006
|8,4068
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,6594
|9,7078
|% 0,35
|
|Frank
|7,7145
|7,7609
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8473
|1,8566
|% -0,20
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,35
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.688
|-19,00
|
|Tam
|2.635
|2.702
|-19,94
|
|Yarım
|1.274
|1.307
|-9,65
|
|Çeyrek
|639
|653
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,68
|64,68
|0,34
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:44SEKFK
Yüzde 4.17 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 102, 479 adet işlem
-
15:43ASUZU
Yüzde 4.17 oranında artışla 21.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 505, 213 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 52 artarak (% 0.78 ) 1, 624
-
15:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse HALKB, SASA, KOZAL
-
15:42XU100
Endeks 1, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 24, 707.00 milyon TL de