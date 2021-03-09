***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 17:07
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916536
BIST
17:071.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:077,6196
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1328
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:079,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1356
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:07420,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,47
|Açılış
|: 420,79
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TRILC
|13,31
|157.976
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.916.347
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.863
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.745.318
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.350.109
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.587.609
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,40
|367.303.154
|% -8,52
|
|GARAN
|9,02
|1.952.763.699
|% 0,22
|
|THYAO
|14,95
|1.566.950.980
|% 2,05
|
|PETKM
|6,24
|1.263.187.189
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|911.740.399
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|846.085.914
|% 1,38
|
|GARAN
|9,02
|1.952.763.699
|% 0,22
|
|PETKM
|6,24
|1.263.187.189
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|433.542.515
|% 0,84
|
|SISE
|7,65
|911.740.399
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|846.085.914
|% 1,38
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6141
|7,6196
|% -1,71
|
|Euro
|9,0531
|9,0604
|% -1,47
|
|Sterlin
|10,5716
|10,6247
|% -0,86
|
|Frank
|8,1609
|8,2100
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0292
|2,0394
|% -1,34
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,63
|
|Altın Gr.
|421
|421
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.785
|2.858
|23,38
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|11,31
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,11
|
Seans Raporu
17:07
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-
17:18PAGYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 622 adet işlem
-
17:17ISKPL
Yüzde 7.25 oranında artışla 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 997 adet işlem
-
17:16VKGYO
Yüzde 6.44 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 874, 003 adet işlem
-
17:15HLGYO
Yüzde 9.09 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 415, 578 adet işlem
-
17:14EMKEL
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 771, 210 adet işlem