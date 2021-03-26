***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:07
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920773
BIST
11:221.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:227,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:229,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0787
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:22442,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,37
|Açılış
|: 442,84
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:20
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.059.689
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|BJKAS
|6,87
|299.777.913
|% 9,05
|
|AVOD
|9,49
|260.453.225
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,67
|31.128.911
|% -5,65
|
|SEKUR
|33,50
|2.643.377
|% -5,58
|
|BSOKE
|3,64
|58.505.781
|% -4,96
|
|YESIL
|121,00
|30.454.196
|% -3,97
|
|GARAN
|7,08
|689.449.455
|% 1,29
|
|SISE
|7,44
|379.878.381
|% 3,05
|
|BJKAS
|6,87
|299.777.913
|% 9,05
|
|VESTL
|36,26
|268.254.687
|% -2,26
|
|AVOD
|9,49
|260.453.225
|% -9,96
|
|GARAN
|7,08
|689.449.455
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,74
|218.461.731
|% 4,76
|
|YKBNK
|2,21
|121.322.767
|% 2,31
|
|SISE
|7,44
|379.878.381
|% 3,05
|
|BJKAS
|6,87
|299.777.913
|% 9,05
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9889
|7,9958
|% 0,71
|
|Euro
|9,4062
|9,4295
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,9730
|11,0280
|% 1,01
|
|Frank
|8,4581
|8,5090
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1246
|2,1353
|% 0,73
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,18
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|1,30
|