***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:01
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928346
BIST
12:481.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:488,0364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0231
12:489,6391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0435
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:48451,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,50
|Açılış
|: 451,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:48
|QUAGR
|26,48
|10.948.950
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.168.075
|% 9,93
|
|MTRKS
|59,00
|235.352.046
|% 8,26
|
|EMKEL
|2,24
|2.716.991
|% 7,69
|
|BNTAS
|6,67
|75.244.596
|% 7,41
|
|TUREX
|17,38
|489.993.608
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.358.160
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.198.228
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.426.123
|% -9,94
|
|GARAN
|7,40
|2.927.613.500
|% 5,87
|
|SASA
|47,52
|810.323.985
|% 2,11
|
|EREGL
|18,13
|715.008.823
|% 3,48
|
|KRDMD
|7,62
|544.122.319
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,21
|515.451.594
|% 2,79
|
|GARAN
|7,40
|2.927.613.500
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,21
|515.451.594
|% 2,79
|
|TSKB
|1,36
|120.507.381
|% 2,26
|
|ODAS
|3,67
|282.075.028
|% 0,55
|
|AKBNK
|5,13
|381.922.910
|% 3,85
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0233
|8,0364
|% -0,42
|
|Euro
|9,6323
|9,6391
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0619
|11,1174
|% -0,14
|
|Frank
|8,6842
|8,7365
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1376
|2,1483
|% -0,31
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,13
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,87
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,32
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,28
|