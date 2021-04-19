***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:44
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929192
BIST
16:341.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -23,16
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.384
16:349,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:349,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7000
En Düşük
9,6450
16:34460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 460,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:32
|FENER
|31,90
|24.258.642
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.378.834
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.636.402
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.684.606
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.716.605
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.001.604
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|35.811.089
|% -9,99
|
|EREGL
|18,23
|1.284.027.522
|% -0,60
|
|PETKM
|6,60
|1.128.458.422
|% 4,27
|
|GARAN
|7,08
|927.439.686
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,60
|763.863.275
|% -8,65
|
|KRDMD
|7,25
|600.414.518
|% -2,55
|
|PETKM
|6,60
|1.128.458.422
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|299.945.134
|% -1,06
|
|ODAS
|3,10
|427.264.865
|% -7,46
|
|GARAN
|7,08
|927.439.686
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,23
|415.324.329
|% -9,01
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0696
|8,0726
|% 0,18
|
|Euro
|9,7030
|9,7131
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2361
|11,2925
|% 1,02
|
|Frank
|8,7941
|8,8470
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1467
|2,1574
|% 0,22
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-5,60
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|0,07
|