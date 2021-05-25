***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 13:16
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937676
BIST
14:431.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
14:438,4120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
14:4310,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0683
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3262
En Düşük
10,2454
14:43509,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,88
|Açılış
|: 509,24
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler14:43
|TRILC
|47,18
|136.481.649
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.257.028
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|939.818
|% 9,93
|
|CANTE
|7,70
|223.726.475
|% 8,45
|
|TUCLK
|9,12
|50.497.096
|% 7,55
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|KUTPO
|55,00
|4.565.550
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|11.891.898
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|54.477.533
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,30
|9.837.042
|% -9,71
|
|GARAN
|8,16
|1.114.607.696
|% 0,99
|
|KARSN
|5,06
|693.373.756
|% 0,40
|
|EREGL
|18,96
|399.212.307
|% -1,40
|
|KRDMD
|8,02
|378.700.002
|% -0,12
|
|SASA
|33,46
|322.153.687
|% 0,66
|
|KARSN
|5,06
|693.373.756
|% 0,40
|
|GARAN
|8,16
|1.114.607.696
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|201.297.611
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|171.578.985
|% 0,93
|
|TSKB
|1,40
|80.337.378
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4111
|8,4120
|% 0,27
|
|Euro
|10,3112
|10,3191
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,8836
|11,9432
|% 0,37
|
|Frank
|9,3637
|9,4201
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% 0,31
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,89
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.350
|3.435
|15,34
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|7,42
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,37
|