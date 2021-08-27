***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2021 10:00
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960725
BIST
14:161.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:168,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:169,8703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:16484,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,03
|Açılış
|: 484,11
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:16
|DESA
|10,12
|6.879.994
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|YAPRK
|33,82
|37.377.757
|% 9,38
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.734.569
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,60
|467.675.086
|% -1,49
|
|GESAN
|23,54
|450.483.602
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|379.732.425
|% 1,46
|
|GARAN
|9,48
|335.800.789
|% 0,42
|
|PETKM
|6,23
|329.236.926
|% 2,47
|
|ODAS
|1,47
|136.491.240
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,56
|213.932.643
|% 1,19
|
|PETKM
|6,23
|329.236.926
|% 2,47
|
|KRDMD
|7,67
|379.732.425
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,11
|199.983.334
|% 2,24
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3901
|8,3925
|% 0,05
|
|Euro
|9,8667
|9,8703
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,4754
|11,5330
|% 0,19
|
|Frank
|9,1121
|9,1670
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2325
|2,2437
|% 0,16
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,57
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|4,00
|
|Tam
|3.188
|3.269
|3,85
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|1,86
|
|Çeyrek
|773
|791
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|0,99
|