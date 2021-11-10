***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 10:48
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976774
BIST
10:531.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.623
En Düşük
1.614
10:539,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
10:5311,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0242
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
10:53573,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,14
|Açılış
|: 573,08
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler10:51
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|BAGFS
|22,70
|5.616.185
|% 7,89
|
|SOKM
|12,44
|83.383.936
|% 7,15
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|SARKY
|16,72
|20.281.384
|% -8,38
|
|EMKEL
|2,73
|10.978.702
|% -6,83
|
|BASGZ
|19,09
|97.570.581
|% -6,70
|
|DOKTA
|33,00
|3.443.382
|% -6,25
|
|PETKM
|7,24
|661.168.757
|% -0,28
|
|GARAN
|10,67
|614.607.088
|% 0,85
|
|TSPOR
|6,08
|569.134.006
|% -1,62
|
|THYAO
|18,26
|396.366.981
|% 0,55
|
|SASA
|32,78
|262.698.408
|% 1,86
|
|TSPOR
|6,08
|569.134.006
|% -1,62
|
|PETKM
|7,24
|661.168.757
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,14
|179.094.009
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,11
|188.955.243
|% 0,65
|
|GARAN
|10,67
|614.607.088
|% 0,85
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7702
|9,7782
|% 0,47
|
|Euro
|11,3048
|11,3154
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,2123
|13,2785
|% 0,45
|
|Frank
|10,6657
|10,7299
|% 0,27
|
|Riyal
|2,5997
|2,6128
|% 0,56
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,03
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,18
|85,18
|0,40
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Seans Raporu
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