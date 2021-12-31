***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2021 10:32
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987333
BIST
16:181.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.858
16:1813,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3123
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,4946
En Düşük
13,0111
16:1815,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,3686
|Açılış
|: 15,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,2956
En Düşük
14,6962
16:18788,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 19,46
|Açılış
|: 788,06
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
789,13
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MARKA
|4,21
|5.678.141
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.323.985
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.510.364
|% 9,85
|
|OZKGY
|6,47
|46.510.364
|% 9,85
|
|KRSTL
|2,57
|62.159.856
|% 9,83
|
|SEYKM
|10,02
|53.332.294
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,29
|43.922.284
|% -5,40
|
|RALYH
|13,32
|48.048.932
|% -4,79
|
|VANGD
|4,56
|18.822.805
|% -4,60
|
|GARAN
|11,32
|1.121.231.496
|% -1,22
|
|EREGL
|28,26
|1.087.125.918
|% -0,35
|
|THYAO
|20,32
|967.084.978
|% 0,89
|
|SISE
|13,58
|766.045.804
|% 0,82
|
|SASA
|53,50
|581.253.393
|% -1,74
|
|GARAN
|11,32
|1.121.231.496
|% -1,22
|
|YKBNK
|3,39
|288.891.815
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,19
|182.816.413
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|119.938.700
|% 0,00
|
|SISE
|13,58
|766.045.804
|% 0,82
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4791
|13,4890
|% 2,33
|
|Euro
|15,2676
|15,2991
|% 2,49
|
|Sterlin
|18,0790
|18,1696
|% 2,12
|
|Frank
|14,6913
|14,7798
|% 2,51
|
|Riyal
|3,5712
|3,5891
|% 2,22
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|5,01
|
|Altın Gr.
|786
|787
|17,94
|
|Cumhuriyet
|5.225
|5.304
|147,00
|
|Tam
|5.198
|5.334
|148,41
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|71,79
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|35,90
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,23
|
|B. Petrol
|78,39
|78,39
|-1,14
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31ERSU
Yüzde 6.17 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 331, 611 adet işlem
-
16:30DMSAS
Yüzde 9.83 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 582, 476 adet işlem
-
16:29AVTUR
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 539, 550 adet işlem
-
16:28KNFRT
Yüzde 6.73 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 663 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, VESTL, KOZAA