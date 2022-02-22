***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:31
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003395
BIST
16:042.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -19,71
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:0413,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1890
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:0415,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2417
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:04844,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,17
|Açılış
|: 844,42
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:04
|HUNER
|2,20
|3.509.592
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.189.578
|% 9,94
|
|DERHL
|6,23
|66.454.777
|% 8,92
|
|DOKTA
|31,70
|1.942.962
|% 8,86
|
|POLTK
|593,30
|86.454.014
|% 8,15
|
|PKENT
|467,30
|794.877
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|55.398.784
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,00
|3.131.951.553
|% -1,49
|
|KRDMD
|11,67
|1.365.466.135
|% -0,51
|
|EREGL
|28,46
|1.031.203.846
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,00
|958.219.770
|% -1,23
|
|KARSN
|4,10
|940.100.127
|% 2,76
|
|YKBNK
|4,00
|958.219.770
|% -1,23
|
|KARSN
|4,10
|940.100.127
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,25
|306.967.585
|% -2,17
|
|ODAS
|1,36
|159.323.203
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,67
|1.365.466.135
|% -0,51
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8431
|13,8516
|% 1,38
|
|Euro
|15,7085
|15,7205
|% 1,56
|
|Sterlin
|18,6871
|18,7808
|% 0,85
|
|Frank
|14,9994
|15,0897
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6764
|3,6949
|% 1,26
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-5,99
|
|Altın Gr.
|844
|844
|6,83
|
|Cumhuriyet
|5.623
|5.708
|92,00
|
|Tam
|5.596
|5.737
|96,11
|
|Yarım
|2.705
|2.775
|46,49
|
|Çeyrek
|1.357
|1.388
|23,25
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,18
|
|B. Petrol
|94,55
|94,55
|1,56
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 87 kaybederek (% -0.92 ) 1, 820
-
16:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, UZERB, PKENT, KAPLM, CEOEM, ISBTR
-
16:19
DOKTA, HUNER, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
KSTUR, UZERB, PKENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 41 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 214 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem