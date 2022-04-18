***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 17:58
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021531
BIST
17:492.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,93
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
17:4914,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:4915,8247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:49935,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,82
|Açılış
|: 935,00
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:49
|PKENT
|229,90
|39.268.889
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,63
|22.616.865
|% 9,98
|
|OYYAT
|59,50
|4.066.706
|% 9,98
|
|DOAS
|71,95
|145.828.878
|% 9,93
|
|OYAYO
|6,99
|5.247.508
|% 9,91
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|291.242.181
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,14
|77.678.700
|% -8,03
|
|ITTFH
|1,48
|40.544.728
|% -6,33
|
|PAGYO
|12,86
|2.297.778
|% -5,86
|
|YKBNK
|5,25
|2.238.307.178
|% 1,16
|
|THYAO
|37,76
|2.153.390.112
|% 0,05
|
|SISE
|17,93
|2.108.104.678
|% 2,93
|
|TUPRS
|252,40
|1.709.428.819
|% -2,81
|
|VAKBN
|4,32
|1.614.531.848
|% 5,37
|
|TSKB
|2,01
|887.113.881
|% 6,91
|
|YKBNK
|5,25
|2.238.307.178
|% 1,16
|
|VAKBN
|4,32
|1.614.531.848
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,90
|708.490.142
|% -1,36
|
|HALKB
|5,90
|1.302.995.064
|% 7,08
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6463
|14,6544
|% 0,15
|
|Euro
|15,8064
|15,8247
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,0132
|19,1086
|% -0,23
|
|Frank
|15,4700
|15,5632
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8911
|3,9107
|% 0,02
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|10,82
|
|Altın Gr.
|937
|938
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,22
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,30
|
Seans Raporu
17:49
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