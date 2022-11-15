***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:23
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080038
BIST
12:454.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 34,54
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:4518,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:4519,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1561
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:451.061,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.061,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|673.179.319
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|173.809.874
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.989.171
|% 9,95
|
|PRDGS
|10,53
|292.123.671
|% 9,92
|
|MNDRS
|9,91
|164.330.619
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|581.571.470
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|ULAS
|7,09
|1.974.540
|% -6,09
|
|IDEAS
|40,16
|16.899.933
|% -5,10
|
|THYAO
|109,60
|5.907.138.602
|% -0,09
|
|ASELS
|41,70
|3.645.754.105
|% 0,00
|
|EREGL
|36,90
|3.166.178.315
|% -1,18
|
|ODAS
|11,67
|3.121.012.105
|% -1,85
|
|PETKM
|14,91
|2.821.201.686
|% -2,29
|
|ALBRK
|2,80
|760.573.721
|% 9,80
|
|ODAS
|11,67
|3.121.012.105
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,29
|574.711.258
|% -0,87
|
|EKGYO
|5,57
|1.391.660.065
|% -1,59
|
|ISCTR
|9,30
|1.974.759.882
|% 0,43
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6120
|% 0,05
|
|Euro
|19,3571
|19,3766
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,9125
|22,0224
|% 0,50
|
|Frank
|19,6833
|19,8019
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,87
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,09
|
|Cumhuriyet
|7.075
|7.182
|61,00
|
|Tam
|7.038
|7.155
|21,00
|
|Yarım
|3.418
|3.498
|10,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.748
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-0,95
|