***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2023 10:37
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181287
BIST
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12:077.456
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 55,77
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0727,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0881
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0729,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:071.680,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.680,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:07
|MIPAZ
|28,60
|19.971.667
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|25.024.255
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.868.444
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.305.324
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|96,25
|184.289.666
|% -9,54
|
|ATAKP
|62,95
|569.025.156
|% -7,43
|
|FZLGY
|13,51
|519.909.733
|% -7,40
|
|OYAYO
|31,64
|18.733.296
|% -6,83
|
|THYAO
|263,80
|7.866.087.574
|% 6,03
|
|KLSER
|51,90
|3.214.394.877
|% 6,66
|
|SASA
|60,05
|2.833.057.330
|% -6,03
|
|SISE
|53,35
|2.251.301.365
|% -2,73
|
|EKGYO
|9,08
|1.972.037.657
|% 2,48
|
|EKGYO
|9,08
|1.972.037.657
|% 2,48
|
|ADESE
|1,82
|133.084.920
|% 5,81
|
|YKBNK
|14,43
|1.034.436.797
|% -0,21
|
|KLSER
|51,90
|3.214.394.877
|% 6,66
|
|ISCTR
|15,96
|924.883.916
|% -0,62
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9964
|27,0021
|% 0,33
|
|Euro
|29,6521
|29,6714
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,2678
|34,4397
|% 0,16
|
|Frank
|30,7061
|30,8911
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1753
|7,2113
|% 0,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,37
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|11.210
|11.379
|-40,00
|
|Tam
|10.968
|11.041
|-63,00
|
|Yarım
|5.488
|5.546
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.773
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,49
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
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12:22OTKAR
Yüzde 7.50 oranında artışla 336.70 lira fiyatla işlem gören hissede 573, 493 adet işlem
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12:21ADESE
Yüzde 5.81 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 726, 414 adet işlem
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12:20TSPOR
Yüzde 5.89 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 824, 595 adet işlem
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12:18XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 51, 477.00 milyon TL de
-
12:18ICUGS
Yüzde 6.99 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 890 adet işlem