***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.08.2020 09:09
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870795
BIST
13:261.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:267,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3732
En Düşük
7,2756
13:268,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7344
En Düşük
8,5516
13:26461,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,87
|Açılış
|: 461,64
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,69
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:24
|EMKEL
|3,30
|8.660.047
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|UZERB
|4,00
|115.696
|% -4,76
|
|PETKM
|4,17
|1.593.169.552
|% -0,48
|
|TUPRS
|85,15
|791.013.436
|% 2,71
|
|GUSGR
|6,36
|600.768.690
|% 5,47
|
|ZOREN
|2,62
|347.054.156
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|303.664.511
|% -0,42
|
|PETKM
|4,17
|1.593.169.552
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,96
|294.123.309
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,62
|347.054.156
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,36
|600.768.690
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,83
|265.987.648
|% 6,39
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3709
|7,3728
|% 0,50
|
|Euro
|8,7296
|8,7332
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,6371
|9,6854
|% 0,65
|
|Frank
|8,0691
|8,1177
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% 0,44
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|8,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.057
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,33
|