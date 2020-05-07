***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2020 12:34
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843309
BIST
13:5498.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 398,20
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:547,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:547,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
13:54395,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,02
|Açılış
|: 395,28
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.977
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,40
|12.252.704
|% -6,39
|
|IZMDC
|10,06
|15.709.810
|% -5,54
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|INFO
|5,79
|6.329.576
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|73.866
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|973.270.889
|% 6,45
|
|GARAN
|8,06
|445.886.093
|% -0,12
|
|THYAO
|10,68
|440.652.230
|% 1,14
|
|PETUN
|22,12
|369.133.300
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,14
|296.181.447
|% -1,57
|
|KRDMD
|2,64
|973.270.889
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,14
|296.181.447
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,12
|170.695.230
|% 0,47
|
|PETKM
|3,62
|269.325.431
|% 1,40
|
|DOHOL
|1,93
|120.620.240
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9487
|8,9936
|% 1,01
|
|Frank
|7,4112
|7,4558
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9278
|1,9375
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,24
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.583
|33,90
|
|Tam
|2.605
|2.650
|34,70
|
|Yarım
|1.271
|1.295
|17,00
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|31,42
|31,42
|1,70
|