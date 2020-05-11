***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2020 14:03
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Bartu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844074
BIST
15:2798.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 251,77
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:277,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:277,6701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:27387,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 387,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.184.676
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.706
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.678.657
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.289.176
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|66.560.290
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,85
|12.580.013
|% -7,47
|
|ANELE
|3,39
|9.848.104
|% -6,09
|
|IHGZT
|3,54
|9.759.682
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|565.115.634
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|496.006.259
|% -2,47
|
|ECILC
|4,90
|413.670.631
|% 9,13
|
|GARAN
|7,81
|403.567.584
|% -0,64
|
|MGROS
|31,00
|385.118.767
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,37
|496.006.259
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,15
|197.229.243
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|565.115.634
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|198.727.459
|% 1,90
|
|ISGYO
|1,59
|149.926.411
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6937
|8,7373
|% -0,80
|
|Frank
|7,2537
|7,2974
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8794
|1,8889
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,21
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.494
|2.544
|-25,30
|
|Tam
|2.567
|2.610
|-25,90
|
|Yarım
|1.253
|1.276
|-12,70
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|0,26
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