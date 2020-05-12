***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2020 13:49
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844398
BIST
15:1099.277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.484,64
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.335
En Düşük
97.740
15:106,9942
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0789
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:107,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0515
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:10383,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,74
|Açılış
|: 383,29
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,06
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.617.439
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.184.731
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|VANGD
|1,56
|1.027.961
|% -8,77
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,74
|58.443.351
|% -5,84
|
|IHGZT
|3,58
|8.781.282
|% -5,79
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|ECILC
|5,42
|552.036.822
|% 9,94
|
|GARAN
|7,89
|512.139.830
|% 1,68
|
|ASELS
|27,36
|495.464.200
|% 1,86
|
|MGROS
|33,38
|391.831.862
|% 5,63
|
|ISFIN
|3,78
|389.097.784
|% -3,08
|
|IHLGM
|1,19
|230.143.040
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|234.019.869
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,38
|299.153.803
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.758.762
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|79.956.941
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6270
|8,6702
|% -0,80
|
|Frank
|7,1840
|7,2273
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8569
|1,8662
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|4,33
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.510
|-27,60
|
|Tam
|2.540
|2.575
|-28,40
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-13,90
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,61
|30,61
|0,98
|
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