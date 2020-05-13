***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2020 13:58
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844695
BIST
14:39100.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 716,55
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:396,9854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0126
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9775
14:397,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:39383,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 383,49
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GYHOL
|29,80
|75.610.330
|% -7,57
|
|GEDIK
|19,36
|7.846.953
|% -6,74
|
|ASELS
|28,86
|1.471.241.070
|% 5,25
|
|ECILC
|5,90
|498.621.806
|% 8,86
|
|ISFIN
|3,87
|467.402.129
|% 3,75
|
|THYAO
|10,71
|438.027.771
|% 0,66
|
|GARAN
|7,97
|342.635.966
|% 0,76
|
|ISFIN
|3,87
|467.402.129
|% 3,75
|
|EKGYO
|1,31
|157.539.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|237.131.618
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|190.049.971
|% 1,63
|
|ECILC
|5,90
|498.621.806
|% 8,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5746
|8,6176
|% 0,26
|
|Frank
|7,1872
|7,2305
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|4,09
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.511
|0,70
|
|Tam
|2.542
|2.576
|0,60
|
|Yarım
|1.241
|1.259
|0,30
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-0,03
|