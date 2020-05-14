***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 11:59
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844901
BIST
12:53100.309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 149,64
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
12:536,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:537,5350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:53384,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 384,85
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.863.498
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|KENT
|338,00
|4.513.733
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|122.697.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|53.639.571
|% -9,97
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ECILC
|6,49
|397.424.893
|% 8,89
|
|GARAN
|7,80
|331.509.848
|% -1,27
|
|SASA
|9,44
|236.405.143
|% 3,74
|
|KRDMD
|2,47
|211.152.831
|% 1,23
|
|TTKOM
|7,46
|169.258.962
|% -0,93
|
|KRDMD
|2,47
|211.152.831
|% 1,23
|
|ECILC
|6,49
|397.424.893
|% 8,89
|
|YGYO
|0,64
|34.559.071
|% 8,47
|
|TSKB
|1,03
|56.212.072
|% -0,96
|
|IEYHO
|0,64
|33.005.978
|% 6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4911
|8,5337
|% -0,22
|
|Frank
|7,1315
|7,1745
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8483
|1,8575
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,45
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,60
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-3,60
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|1,04
|