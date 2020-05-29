***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.05.2020 14:25
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847660
BIST
15:43105.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -110,49
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:436,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:437,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0646
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:43380,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,94
|Açılış
|: 380,37
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.899.808
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.200.183
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.830.549
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|56.848.865
|% 9,58
|
|TUKAS
|8,55
|629.516.624
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.851.353
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,90
|1.200.883.841
|% 1,54
|
|THYAO
|12,39
|721.170.975
|% -2,29
|
|TUKAS
|8,55
|629.516.624
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,26
|508.260.875
|% 5,50
|
|ASELS
|30,10
|393.981.578
|% 0,13
|
|TSKB
|1,10
|172.163.063
|% 4,76
|
|MNDRS
|2,13
|322.830.549
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,26
|508.260.875
|% 5,50
|
|EKGYO
|1,46
|227.167.631
|% 1,39
|
|GARAN
|7,90
|1.200.883.841
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4220
|8,4642
|% 0,63
|
|Frank
|7,0726
|7,1152
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|12,69
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,15
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.499
|25,10
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,20
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,60
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|-0,65
|