***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2020 14:59
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848753
BIST
15:31108.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 728,06
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:316,7583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0531
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:317,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:31373,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,27
|Açılış
|: 373,40
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.818.291
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.174.839
|% 9,96
|
|YAPRK
|9,95
|8.193.932
|% 9,94
|
|YONGA
|30,08
|734.193
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.575.132
|% -9,99
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,95
|3.872.136
|% -4,99
|
|AYES
|3,00
|60.985
|% -4,46
|
|ASELS
|32,04
|783.063.844
|% -1,78
|
|AKBNK
|5,85
|381.261.200
|% 1,21
|
|AEFES
|19,16
|269.414.477
|% 3,46
|
|AFYON
|2,99
|228.950.245
|% 1,36
|
|ARCLK
|16,59
|132.273.177
|% 1,22
|
|AFYON
|2,99
|228.950.245
|% 1,36
|
|AKBNK
|5,85
|381.261.200
|% 1,21
|
|ASELS
|32,04
|783.063.844
|% -1,78
|
|ALARK
|5,33
|96.761.597
|% 2,50
|
|AGYO
|1,86
|29.840.751
|% 4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4737
|8,5161
|% 1,10
|
|Frank
|6,9818
|7,0239
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7942
|1,8032
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,86
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.462
|6,50
|
|Tam
|2.505
|2.534
|14,50
|
|Yarım
|1.222
|1.237
|3,30
|
|Çeyrek
|611
|618
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,01
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|-0,68
|