***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2020 12:38
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849818
BIST
12:30110.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 873,67
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
12:306,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
12:307,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
12:30369,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,03
|Açılış
|: 369,83
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|27,50
|8.148.964
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|46.673.213
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.064.340
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.726.044
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.178.436
|% 9,98
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,39
|702.857.585
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|417.286.060
|% 4,88
|
|THYAO
|12,79
|383.705.079
|% 0,55
|
|ASELS
|32,16
|329.868.827
|% 0,88
|
|GSRAY
|3,65
|300.376.270
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,72
|417.286.060
|% 4,88
|
|GARAN
|8,39
|702.857.585
|% 1,21
|
|GSRAY
|3,65
|300.376.270
|% 4,58
|
|IHLAS
|0,75
|34.099.368
|% 2,74
|
|PETKM
|3,79
|172.880.455
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5848
|8,6278
|% 0,47
|
|Frank
|7,0214
|7,0637
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8022
|1,8113
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,65
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,70
|
|Tam
|2.470
|2.501
|-17,30
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,07
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|0,41
|