***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2020 13:51
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Bartu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850619
BIST
16:36109.262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -517,26
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:366,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0459
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:367,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7598
En Düşük
7,6811
16:36381,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,56
|Açılış
|: 381,27
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.889.796
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.451.131
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.251.005
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.069.128
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|CRDFA
|4,04
|3.704.144
|% -5,61
|
|EKGYO
|1,95
|1.175.949.250
|% 0,00
|
|ASELS
|32,22
|837.482.890
|% 0,06
|
|GARAN
|8,11
|694.740.954
|% -0,98
|
|PETKM
|3,88
|645.563.749
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,67
|489.038.849
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.175.949.250
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|489.038.849
|% 9,87
|
|TSKB
|1,24
|271.735.057
|% 4,20
|
|ODAS
|2,04
|367.701.560
|% 0,99
|
|PETKM
|3,88
|645.563.749
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6018
|8,6449
|% -0,07
|
|Frank
|7,2156
|7,2590
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8122
|1,8213
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,57
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|6,30
|
|Tam
|2.537
|2.557
|6,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|5,10
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,19
|39,19
|-2,54
|
Seans Raporu
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1034, 75 kaybederek (% -0.81 ) 126, 732
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Yüzde -4.35 oranında düşüşle 475.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 606 adet işlem
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16:43XU100
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