***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2020 15:57
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883890
BIST
17:361.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -36,78
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:368,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1175
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:369,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:36495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,82
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RTALB
|49,52
|264.365.705
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.066.542
|% 9,98
|
|CEMAS
|1,98
|279.535.718
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|113.075.414
|% -10,00
|
|EGEEN
|902,10
|253.413.610
|% -10,00
|
|DNISI
|10,71
|11.771.988
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.572.636
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|ECILC
|7,51
|1.451.842.436
|% 5,03
|
|GARAN
|6,83
|1.051.697.357
|% -3,39
|
|SISE
|6,42
|867.398.912
|% -5,73
|
|FENER
|37,70
|744.978.633
|% -0,68
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,78
|603.600.563
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,71
|485.044.073
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,36
|687.097.397
|% -3,45
|
|ODAS
|2,92
|599.822.714
|% -9,32
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0791
|8,0846
|% 1,47
|
|Euro
|9,5433
|9,5528
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,4759
|10,5284
|% 1,09
|
|Frank
|8,8715
|8,9250
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1491
|2,1599
|% 1,47
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,08
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-1,34
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 33 kaybederek (% -2.94 ) 1, 267
-
17:49XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 18 altında . İşlem hacmi 23, 815.00 milyon TL de
-
17:48VKGYO
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 233, 410 adet işlem
-
17:47KFEIN
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 240 adet işlem
-
17:46CELHA
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 473 adet işlem