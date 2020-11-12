***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2020 14:24
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Bartu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888097
BIST
15:421.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,29
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:427,7235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0710
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:429,1200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0688
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:42462,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,30
|Açılış
|: 462,70
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:42
|BFREN
|1.145,80
|43.263.780
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|96.978.988
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.438.086
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.114.870
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,81
|7.511.495.099
|% 3,65
|
|YKBNK
|2,89
|2.562.841.597
|% 3,21
|
|KRDMD
|4,20
|2.519.484.838
|% 6,06
|
|THYAO
|11,88
|2.011.215.184
|% 0,85
|
|AKBNK
|6,37
|1.803.089.723
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,89
|2.562.841.597
|% 3,21
|
|GARAN
|8,81
|7.511.495.099
|% 3,65
|
|KRDMD
|4,20
|2.519.484.838
|% 6,06
|
|EKGYO
|1,93
|612.181.565
|% 1,58
|
|AKBNK
|6,37
|1.803.089.723
|% 2,41
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7169
|7,7235
|% -0,91
|
|Euro
|9,1074
|9,1200
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% -1,85
|
|Frank
|8,3644
|8,4148
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -1,36
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-74,59
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-36,08
|
|Çeyrek
|743
|760
|-18,04
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:54DITAS
Yüzde 7.52 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 672, 159 adet işlem
-
15:53BRISA
Yüzde 5.83 oranında artışla 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 223 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, KCHOL, GARAN
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 1.24 ) 1, 173
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DOAS, BFREN, TKURU, IZTAR, ETILR, OSMEN, TLMAN