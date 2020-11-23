***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2020 16:27
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cüneyt Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889557
BIST
16:421.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:427,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,2563
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8974
En Düşük
7,6149
16:429,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 0,3388
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4000
En Düşük
9,0241
16:42467,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,58
|Açılış
|: 467,43
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:40
|EGEEN
|1.557,00
|210.480.768
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.721.523
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.509.455
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|TDGYO
|12,33
|8.769.878
|% -6,94
|
|SISE
|7,12
|1.864.133.506
|% 1,42
|
|GARAN
|9,22
|1.829.937.199
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,07
|1.797.951.585
|% 7,25
|
|THYAO
|12,10
|1.760.134.487
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,90
|1.441.304.919
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,07
|1.797.951.585
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,90
|1.441.304.919
|% 1,87
|
|SISE
|7,12
|1.864.133.506
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,02
|665.384.748
|% -2,27
|
|GARAN
|9,22
|1.829.937.199
|% -2,43
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8777
|7,8884
|% 3,54
|
|Euro
|9,3726
|9,3880
|% 3,83
|
|Sterlin
|10,3926
|10,4447
|% 2,92
|
|Frank
|8,5428
|8,5943
|% 2,58
|
|Riyal
|2,0706
|2,0809
|% 2,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-5,04
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|42,85
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|20,73
|
|Çeyrek
|751
|768
|10,36
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,66
|
Seans Raporu
16:40
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16:56RHEAG
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 606 adet işlem
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16:55ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 943, 073 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 82 kaybederek (% -0.33 ) 1, 474
-
16:54XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 23, 767.00 milyon TL de
-
16:54TSKB
Yüzde 4.05 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 620, 359 adet işlem