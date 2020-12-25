***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2020 11:13
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cüneyt Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894900
BIST
13:571.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,94
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.437
En Düşük
1.429
13:577,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
13:579,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
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9,2581
En Düşük
9,1826
13:57457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler13:57
|KARTN
|94,05
|31.275.964
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|63.213.983
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|177.650
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|347.795
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.052.339
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.589.665
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|95.310.209
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|ALCAR
|337,80
|185.420.014
|% -8,70
|
|EMKEL
|6,01
|19.811.438
|% -8,52
|
|GUBRF
|64,90
|1.522.753.744
|% 3,92
|
|KOZAL
|93,60
|952.432.542
|% 2,41
|
|KOZAA
|15,82
|580.110.164
|% 0,38
|
|SISE
|7,24
|525.646.235
|% 1,12
|
|KRDMD
|5,44
|500.773.221
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,52
|260.435.008
|% 1,33
|
|TSKB
|1,88
|200.219.523
|% 1,62
|
|KRDMD
|5,45
|501.034.984
|% 2,83
|
|ODAS
|3,92
|288.368.412
|% -1,01
|
|SISE
|7,23
|526.603.348
|% 0,98
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5510
|7,5596
|% -0,04
|
|Euro
|9,2403
|9,2439
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2220
|10,2733
|% 0,11
|
|Frank
|8,4606
|8,5115
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0101
|2,0202
|% -0,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|